Суд в Москве отправил в СИЗО двух гаишников, задержанных за взятки

В Москве суд отправил под стражу двух инспекторов ДПС по делу о взятках

В Москве суд заключил под стражу двух инспекторов ДПС, которые были задержаны по подозрению в получении взяток. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлениями Мещанского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого из фигурантов: Кузина Александра Павловича, Моисеенко Анатолия Сергеевича», — отмечается в сообщении.

Обвиняемые заключены под стражу на два месяца, в домашнем аресте и запрете определенных действий суд отказал.

Накануне в Москве на видео попал момент жесткого задержания четырех инспекторов ДПС. По данным Telegram-канала Baza, инспекторы получили 600 тыс. рублей от мотоциклиста, который попал в аварию, не имея категории «А» в правах.

Ранее на видео попал момент ДТП с полицейской «Газелью» в Нижегородской области.