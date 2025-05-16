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«Жесткий прием»: в Москве инспекторов ДПС уложили лицом в асфальт на видео

В Москве сотрудников ДПС положили на землю за крупные взятки на камеру

В Москве на видео попало жесткое задержание четырех инспекторов ДПС. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Днем 15 мая водители, проезжавшие в районе Сухаревской площади, увидели странную картину: несколько мужчин в гражданском вязали сотрудников ДПС <...> полицейских крутили сотрудники УСБ МВД. По их данным, за последнее дежурство ДПСники получили сразу две взятки», — говорится в публикации.

По данным канала, инспекторы получили 600 тыс. рублей в качестве взятки у мотоциклиста, который попал в аварию. Обнаружилось, что у него нет необходимой категории «А». Также ДПС подозревают во взятке от водителя, который перевозил незарегистрированное газовое оборудование.

Кадры с места проишествия опубликовал Telegram-канал «Москвач».

До этого в Миассе 30-летний мужчина едва не лишился автомобиля, согласившись подвезти незнакомку.

В правоохранительные органы обратился владелец машины марки «Киа», заявив, что транспортное средство угнали у него на глазах. По словам мужчины, он проезжал мимо остановки, на которой заметил женщину и предложил подвезти ее до дома. Она согласилась и села на заднее сидение. По пути водитель заподозрил, что машина неисправна, и вышел проверить, в чем дело. Пока он осматривал машину снаружи, пассажирка перебралась на водительское кресло и угнала авто.

Ранее в Москве на километры парализовало движение из-за ДТП на ЮВХ.

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