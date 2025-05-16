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Выяснилось, почему погибшая звезда из «Москва слезам не верит» нарушила ПДД

Стриженова: погибшая в ДТП актриса Земляникина спешила к своим студентам
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Погибшая в ДТП актриса Елена Земляникина, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора, торопилась к своим студентам. Об этом рассказала в своем блоге актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу и ее насмерть сбил мотоцикл. Наша жизнь остановилась», — написала она.

По словам телеведущей, у погибшей «любви хватало на всех» и ей удавалось жить без осуждения, уныния и зависти. Артистка пела в церковном хоре, вела воскресную школу и преподавала в университете.

До этого сообщалось, что смерть актрисы Елены Земляникиной, сыгравшей в «Москва слезам не верит», попала на видео — женщину сбил мотоцикл.

По первоначальным данным, полученным от пресс-службы Московского городского педагогического университета (МГПУ), стало известно, что Елена «трагически погибла». В храме Архангела Михаила и Марии Египетской, где служила актриса, сообщили, что она погибла «при трагических обстоятельствах, ДТП».

В ГАИ сообщали, что женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Дочь актеров Любови Стриженовой и Владимира Земляникина умерла утром 14 мая.

Ранее стало известно, что автоблогера Гаджиева отправят на суд в Подмосковье из-за жесткого ДТП.

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