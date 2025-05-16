Появилось видео гибели актрисы Земляникиной в ДТП с мотоциклом

Смерть актрисы Земляникиной из «Москва слезам не верит» попала на видео

Смерть актрисы Елены Земляникиной, сыгравшей в «Москва слезам не верит», попала на видео — женщину сбил мотоцикл. Об этом сообщила актриса Екатерина Стриженова в своем Telegram-канале.

По первоначальным данным, полученным от пресс-службы Московского городского педагогического университета (МГПУ), стало известно, что Елена «трагически погибла». В храме Архангела Михаила и Марии Египетской, где служила актриса, сообщили, что она погибла «при трагических обстоятельствах, ДТП».

Теперь стало понятно, что Земляникину сбил мотоцикл.

Дочь актеров Любови Стриженовой и Владимира Земляникина умерла утром 14 мая. Отпевание состоится в субботу в 11:00 в храме Архангела Михаила и Марии Египетской в Братеево.

Елена родилась 17 декабря 1958 года. Она решила связать свою жизнь с театром и кино, как и ее родители. В 1981 году она окончила Школу-студию МХАТ и начала карьеру актрисы.

Ранее умерла актриса из сериалов «Обручальное кольцо» и «Следаки».