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Автоблогера Гаджиева отправят на суд в Подмосковье из-за жесткого ДТП

Автоблогера Гаджиева будут судить в Подмосковье из-за сбитых на BMW россиян
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Telegram-канал Прокуратура Московской области

Уголовное дело 26-летнего автоблогера Гаджи Гаджиева, которого обвиняют в наезде BMW на россиян, направили в суд. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

«Обвиняемый, управляя автомобилем марки BMW без государственного регистрационного знака, из хулиганских побуждений на большой скорости совершал маневры управляемого заноса, при этом осознавая, что на парковке скопилось большое количество людей», — говорится в публикации.

В итоге Гаджиев не справился с управлением авто и допустил наезд на стоящих рядом россиян. Двое из них получили тяжкий вред здоровью. Виновника задержали.

До этого сообщалось, что автоблогера Гаджи Гаджиева, который сбил во время дрифта несколько человек, выпустили из СИЗО.

«Во время апелляции на продление ареста, областной суд пришел к выводу, что держать Гаджиева в СИЗО — незаконно. Согласно постановлению, преступление не относится к тяжким, было совершено неумышленно, а сам Гаджиев признал вину, сотрудничает со следствием и помогает потерпевшим», — говорится в сообщении канала.

Ранее на видео попало, как в Сочи водитель Lada въехал в пешеходов на обочине.

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