В Минтрансе России объяснили причины рекордных пробок у Крымского моста

Утром 1 мая в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находились более 2600 автомобилей, а всего на досмотр к 11 утра приехали свыше 3000 машин. В министерстве транспорта России объяснили, что рекордный поток туристов связан с востребованностью Крыма для отдыха.

По информации министерства, количество автомобилей, следующих в Крым 1 мая, оказалось в 2,5 раза больше, чем в этот же день в прошлом году.

«Очередь возникла из-за пикового увеличения количества автомобилей, прибывших к мосту в районе 5 утра. На въезд в Крым перед транспортным переходом через Керченский пролив работает две площадки, на которых задействованы все посты ручного досмотра», — сказали пресс-службе Минтранса.

До этого сообщалось, что очередь на досмотр для проезда в Крым со стороны Краснодарского края к 18:00 по московскому времени сократилась до 1180 транспортных средств, что вдвое меньше от пиковых значений.

Ранее многочасовая пробка перед Крымским мостом попала на видео.