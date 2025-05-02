Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минтрансе России объяснили причины рекордных пробок у Крымского моста

В РСТ объяснили огромную пробку на Крымском мосту резким ростом турпотока
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Утром 1 мая в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находились более 2600 автомобилей, а всего на досмотр к 11 утра приехали свыше 3000 машин. В министерстве транспорта России объяснили, что рекордный поток туристов связан с востребованностью Крыма для отдыха.

По информации министерства, количество автомобилей, следующих в Крым 1 мая, оказалось в 2,5 раза больше, чем в этот же день в прошлом году.

«Очередь возникла из-за пикового увеличения количества автомобилей, прибывших к мосту в районе 5 утра. На въезд в Крым перед транспортным переходом через Керченский пролив работает две площадки, на которых задействованы все посты ручного досмотра», — сказали пресс-службе Минтранса.

До этого сообщалось, что очередь на досмотр для проезда в Крым со стороны Краснодарского края к 18:00 по московскому времени сократилась до 1180 транспортных средств, что вдвое меньше от пиковых значений.

Ранее многочасовая пробка перед Крымским мостом попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами