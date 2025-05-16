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Военблогер записал видео с Крымского моста

Военблогер записал видео с Крымского моста поле атаки ВСУ на полуостров

Военный блогер Владимир Романов записал видео с Крымского моста после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что проезд под аркой моста абсолютно цел, однако ролик очень короток.

До этого в Крыму временно ограничили движение транспорта от Симферополя до Алушты. В тот же день очевидцы сняли момент уничтожения летевшего на Севастополь БПЛА.

Ранним утром 16 мая жители южного побережья Крыма услышали серию громких взрывов. Как сообщили очевидцы, около пяти часов утра в районе Ялты в небе прозвучало не менее пяти хлопков. По словам местных жителей, были видны яркие вспышки, а звуковая волна оказалась настолько сильной, что сработали сигнализации автомобилей. Подобные звуки также были слышны в Алупке, Алуште и Гурзуфе.

Новость дополняется.

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