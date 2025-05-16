В соцсетях появилось видео атаки ВСУ на Севастополь

В сети опубликовали видеозапись из Севастополя, где слышен звук, похожий на взрыв. Кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Севастополь».

Очевидцы утверждают, что успели запечатлеть момент уничтожения летательного аппарата. При этом на записи не видно никаких летательных аппаратов, но слышны громкие звуки.

Ранним утром 16 мая жители Севастополя и Ялты сообщили о серии громких звуков. По словам очевидцев, около 5 утра в небе раздавались взрывы, сопровождавшиеся яркими вспышками. От сильного грохота в некоторых районах сработали сигнализации автомобилей.

Звуки взрывов также услышали в других населенных пунктах южного побережья Крыма — в Гурзуфе, Алупке и Алуште. Официальная информация о причинах происходящего пока не поступала.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что система противовоздушной обороны сработала успешно — над морем на значительном расстоянии от берега были сбиты шесть беспилотников. На данный момент сообщений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее появилась информация, что США тайно инвестировали в производство дронов на Украине.