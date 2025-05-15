Стала известна причина стрельбы у автомойки в Северной Осетии

Mash: причиной стрельбы у автомойки в Северной Осетии стала кровная месть

Причиной стрельбы в городе Ардоне Северной Осетии может быть кровная месть, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

О перестрелке стало известно 15 мая. Инцидент произошел возле автомойки — к зданию подъехал автомобиль ВАЗ-2107, откуда по молодым людям был открыт огонь из автоматического оружия.

Предварительно, нападавшие, которых ищет полиция, — Роберт Тедеев, Суслан Абаев и Аслан Хабсаев. Сразу после стрельбы они уехали, а машину сожгли в поле. На месте ЧП нашли стреляные гильзы калибра 7,62. В республике введен план «Перехват», прочесывают дороги.

До этого предприниматель Матвей Кориков устроил стрельбу в своем же ночном клубе «Андеграунд».

Кориков входит в общественный совет при мэрии города Урая в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Местное управление МВД в настоящее время проводит проверку.

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