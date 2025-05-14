Российский предприниматель устроил стрельбу в своем ночном клубе

Ura.ru: предприниматель из ХМАО устроил стрельбу в своем ночном клубе в Урае

Предприниматель Матвей Кориков, входящий в общественный совет при мэрии города Урая в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, устроил стрельбу в своем же ночном клубе «Андеграунд». Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

«Конфликт произошел между Кориковым и приезжим бизнесменом, который приехал в город к родственникам. Кориков выстрелил ему в живот из травматического пистолета», — говорится в сообщении.

Уточняется, что потерпевший приехал в Урай из Екатеринбурга. Сам Кориков в беседе с журналистами заявил, что стрелял в рамках самозащиты. Местное УМВД в настоящее время проводит проверку.

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