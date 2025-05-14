Россиянка на шпильках избила водителя на проезжей части, и это попало на видео

В Улан-Удэ на видео попала драка мужчины и женщины на каблуках

В Улан-Удэ женщина побила водителя на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«На Богатырском мосту разъяренная дама набросилась на крупного мужчину. Она выдернула его из микроавтобуса и избила. Соперник пытался дать сдачи. Вероятно, у них случилось ДТП», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина и мужчина дерутся за автомобилем, после чего водитель толкает нарушительницу, и они продолжают конфликт на дороге. На записи также видно, что во время драки женщина стоит на каблуках.

До этого сообщалось, что пожилая петербурженка на Chery спровоцировала жестокое ДТП с байкером. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в бок синего автомобиля. От удара байкер подлетает и приземляется на асфальт, после чего начинает трястись. На записи также видно, как к пострадавшему подходят очевидцы и водитель Chery.

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