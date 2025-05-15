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В Северной Осетии произошла перестрелка

В Ардоне Северной Осетии произошла перестрелка между несколькими мужчинами
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Depositphotos

В городе Ардон Северной Осетии произошла перестрелка между несколькими мужчинами, несколько человек не выжили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Предварительно, нападавшие, которых ищет полиция, — Роберт Тедеев, Суслан Абаев и Аслан Хабсаев. Сразу после стрельбы они свалили, а машину сожгли в поле. На месте ЧП нашли стреляные гильзы калибра 7,62. В республике введен план «Перехват», прочесывают дороги и ищут троицу», — сообщает издание.

Инцидент произошел возле автомойки — к зданию подъехал автомобиль ВАЗ-2107, откуда по молодым людям был открыт огонь из автоматического оружия.

До этого предприниматель Матвей Кориков устроил стрельбу в своем же ночном клубе «Андеграунд».

Кориков входит в общественный совет при мэрии города Урая в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Местное управление МВД в настоящее время проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Бокситогорске пьяный мужчина открыл стрельбу на улице и ранил двух прохожих.

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