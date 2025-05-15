Медведи пробрались на парковку в российском регионе и попали на видео

В Хабаровском крае медведи пробрались на городскую парковку. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«ОПГ косолапых орудовала в Николаевске-на-Амуре — проверила машинки, припаркованные возле психоневрологической больницы. Услышав сигналку, мишки поджали хвосты и сделали ноги лапы», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как медведи ходят по парковке. Один из них подходит к автомобилю и нюхает его. Далее на записи видно, как медведи убегают в лес после того, как у припаркованных машин включается сигнализация.

До этого сообщалось, что в Москве прохожие помогли птицам перейти дорогу. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как прохожие помогают птицам перейти проезжую часть: они контролируют маршрут и направляют птиц к траве.

Кроме того, в Татарстане избили врача, который остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП.

Ранее в Северной Осетии мужчины расстреляли людей на проезжей части.