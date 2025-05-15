Москвичи учили птенцов переходить проезжую часть, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как прохожие учили птиц переходить дорогу

В Москве прохожие помогли птицам перейти дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На Флотской пернатая мама переводила своих огарят через дорогу. Пешеходы не остались равнодушными и помогли малышам уйти с проезжей части», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как прохожие помогают птицам перейти проезжую часть: они контролируют маршрут и направляют птиц к траве.

До этого сообщалось, что в Татарстане избили врача, который остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как двое мужчин избивают врача: они наносят удары в живот, голову и пинают.

По словам пострадавшего, нарушители также угрожали ему расправой и приставляли к голове пистолет. В настоящее время врач находится в больнице. Адвокат мужчины пытается добиться возбуждения дела. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников.

Ранее в Северной Осетии мужчины расстреляли людей на проезжей части.