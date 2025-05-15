Видео: в Татарстане жестоко избили врача, который хотел помочь пострадавшим в ДТП

В Татарстане на видео попало жестокое избиение врача, приехавшего на место ДТП

В Татарстане избили врача, который остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Аяз Мазитов возвращался с работы в Балтасинском районе, когда увидел перевернутое авто в кювете. Медик остановился, чтобы помочь, но на него накинулась компания мужчин и избила», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как двое мужчин избивают врача: они наносят удары в живот, голову и пинают.

По словам пострадавшего, нарушители также угрожали ему расправой и приставляли к голове пистолет. В настоящее время врач находится в больнице. Адвокат мужчины пытается добиться возбуждения дела. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленников.

До этого сообщалось, что в Дагестане «КамАЗ» снес авто с гаишниками. На кадрах видно, как патрульный автомобиль разворачивается, выезжает боком на встречную полосу движения, где в него врезается «КамАЗ».

Ранее в Северной Осетии мужчины расстреляли людей на проезжей части.