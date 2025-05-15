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В Северной Осетии мужчины расстреляли людей на проезжей части, и это попало на видео

В Северной Осетии на видео попало, как мужчины расстреляли людей на автомойке

В Северной Осетии трое мужчин устроили перестрелку. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«В Северной Осетии трое мужчин устроили кровную месть в Ардоне — камера видеонаблюдения зафиксировала, как бородачи на «семерке» подъехали к автомойке», — говорится в сообщении.

На уличной камере также видно, как один из мужчин начал стрелять, а потом — убежал в автомобиль и уехал. Помимо этого на записи заметно, что очевидцы подбежали к пострадавшим.

По информации источника, в результате произошедшего пострадали три человека. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. Хозяина автомойки ранили в руку. Также известно, что всего стрелков было трое.

Также сообщается, что злоумышленники скрылись с места преступления, а после — сожгли в поле автомобиль, на котором приехали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут нарушителей. В отношении стрелявших возбудили уголовное дело.

Ранее в Тульской области экскаватор упал с четвертого этажа при демонтаже здания.

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