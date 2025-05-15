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В Дагестане «КамАЗ» снес авто с гаишниками, и это попало на видео

В Дагестане на видео попал таран «КамАЗом» патрульной машины
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Telegram-канал «Mash Gor»

В Дагестане «КамАЗ» врезался в патрульный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Полицейские попали в аварию с КамАЗом в Дагестане. Они развернулись с обочины прямо ему под колеса. Сотрудники кумторкалинского отдела встали на Хасавюртовской трассе. Потом решили ехать в обратном направлении — водитель, будто не глядя, выехал под огромный грузовик», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль разворачивается, выезжает боком на встречную полосу движения, где в него врезается «КамАЗ».

По информации источника, в результате ДТП легкие травмы получил полицейский, который был за рулем.

До этого сообщалось, что в Дагестане обвал скалы заблокировал дорожное сообщение 53 сел. Населенные пункты Чародинского района остались без дорожного сообщения. В настоящее время в селах проживают более 14 тыс. человек. На устранение последствий обвала выезжала бригада ДЭП.

Ранее в Северной Осетии мужчины расстреляли людей на проезжей части.

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