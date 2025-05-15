На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Движение на трассе в сторону Казани восстановлено

Движение на трассе М12 в сторону Казани восстановили после ДТП с грузовиком
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Движение на 262-м километре трассы М12 «Восток» в направлении Казани восстановили после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора» в Telegram-канале.

«Движение на 262 км М-12 «Восток» в сторону Казани открыто по левой полосе», — говорится в сообщении.

В ночь на 15 мая движение в сторону Казани было полностью перекрыто из-за ДТП. Как сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности Владимирской области, на трассе опрокинулась фура. Водитель транспортного средства получил несовместимые с жизнью ранения.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге на КАД образовалась 11-километровая пробка из-за ДТП.

14 мая сообщалось, что в Курской области в результате аварии с автобусом пострадали 19 человек. Инцидент произошел в Железногорском районе.

Ранее россиянка на шпильках избила водителя на проезжей части, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами