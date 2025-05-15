Движение на трассе в сторону Казани восстановлено

Движение на трассе М12 в сторону Казани восстановили после ДТП с грузовиком

Движение на 262-м километре трассы М12 «Восток» в направлении Казани восстановили после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора» в Telegram-канале.

«Движение на 262 км М-12 «Восток» в сторону Казани открыто по левой полосе», — говорится в сообщении.

В ночь на 15 мая движение в сторону Казани было полностью перекрыто из-за ДТП. Как сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности Владимирской области, на трассе опрокинулась фура. Водитель транспортного средства получил несовместимые с жизнью ранения.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге на КАД образовалась 11-километровая пробка из-за ДТП.

14 мая сообщалось, что в Курской области в результате аварии с автобусом пострадали 19 человек. Инцидент произошел в Железногорском районе.

Ранее россиянка на шпильках избила водителя на проезжей части, и это попало на видео.