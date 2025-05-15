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Несколько ДТП парализовали движение на КАД

В Петербурге сразу шесть ДТП парализовали движение транспорта на КАД
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В Санкт-Петербурге на КАД образовалась длинная пробка. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«11-километровая пробка сковала движение на КАД от Кудрово до Софийской улицы», — говорится в сообщении.

По информации с карт, на данном участке автодороги произошло сразу шесть дорожно-транспортных происшествий.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге на КАД образовалась пробка из-за ДТП. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что перевернутый большегруз лежит на проезжей части, а автомобили его объезжают.

Кроме того, 14 мая в на Дворцовом мосту движение автомобилей было затруднено из-за грузовика, перевозившего 43 тысячи тарелок. На кадрах, снятых водителями, видно, что на Дворцовом мосту образовалась длинная автомобильная пробка. На записи также видно, что грузовик припарковался рядом с проезжей частью. Кроме того, заметно, что большую часть коробок с тарелками уже выгрузили.

Ранее в Дагестане скала обвалилась на проезжую часть.

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