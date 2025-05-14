В Дагестане скала обвалилась на проезжую часть и парализовала движение авто

РИА Новости: в Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села

В Дагестане обвал скалы заблокировал дорожное сообщение 53 сел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по республике.

«Бригада дорожно-эксплуатационного предприятия выехала на расчистку обвала скальной породы в Чародинском районе Дагестана, где 53 населенных пункта остались без дорожного сообщения», — говорится в сообщении.

По информации источника, скала обвалилась на границе районов возле села Куллаб. 53 населенных пункта Чародинского района остались без дорожного сообщения. В настоящее время в селах проживают более 14 тыс. человек. На устранение последствий обвала выехала бригада ДЭП.

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