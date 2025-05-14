Петербуржцы застряли в пробке из-за грузовика, из которого выгружали 43 тысячи тарелок

В Петербурге грузовик с тысячами тарелок парализовал движение на Дворцовом мосту

В Санкт-Петербурге на Дворцовом мосту образовалась пробка из-за грузовика, перевозившего 43 тысячи тарелок. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Большегруз с десятками тысяч тарелок стоит на Невском проспекте. Их будут разбивать на антистресс-аттракционе», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «78.Новости» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, что на Дворцовом мосту образовалась длинная автомобильная пробка. На записи также видно, что грузовик припарковался рядом с проезжей частью. Кроме того, заметно, что большую часть коробок с тарелками уже выгрузили.

До этого сообщалось, что в Москве лобовое столкновение иномарок парализовало движение транспорта. Skoda и Mitsubishi попали в ДТП на Кутузовском проспекте перед ТТК. Сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали одного водителя. Движение автомобилей в сторону центра города было ограничено и сильно затруднено.

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