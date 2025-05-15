Перевернутый большегруз парализовал движение на КАД

В Петербурге на КАД движение авто затруднено из-за ДТП с большегрузом

В Санкт-Петербурге на КАД образовалась пробка из-за ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Грузовик прилег отдохнуть у развязки с Софийской улицей, затор тянется уже от Вантового моста», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что перевернутый большегруз лежит на проезжей части, а автомобили его объезжают.

По информации источника, транспорт затруднил движение на КАД: образовалась автомобильная пробка длиной в три километра.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Дворцовом мосту образовалась пробка из-за грузовика, перевозившего 43 тысячи тарелок. На кадрах, снятых водителями, видно, что на Дворцовом мосту образовалась длинная автомобильная пробка. На записи также видно, что грузовик припарковался рядом с проезжей частью. Кроме того, заметно, что большую часть коробок с тарелками уже выгрузили.

Кроме того, в Москве лобовое столкновение иномарок парализовало движение транспорта.

Ранее в Дагестане скала обвалилась на проезжую часть.