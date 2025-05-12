Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали бойца ММА с пистолетом в Cadillac Escalade

Baza: В Москве гаишники задержали бойца ММА с переделанным пистолетом
close
kyazh_17/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве задержали бойца ММА Аллахвердяна с переделанным пистолетом, который нашли в Cadillac Escalade. Об этом сообщает Sport Baza.

«В ночь на 5 мая сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов «Кадиллак-Эскалейд» с номером 007. За рулем внедорожника находился 33-летний Михаил Аллахвердян. При проверке документов сотрудники заметили в салоне машины подозрительную кожаную сумку за водительским креслом», — говорится в сообщении.

Нарушитель сообщил, что в сумке лежат документы, но во время осмотра правоохранитель заметил пистолет. По словам бойца, он нашел оружие на улице и собирался сдать его в полицию. Кроме того, сотрудник ДПС заметил, что у пистолета спилена перегородка и изменен канал ствола.

По информации источника, на место происшествия приехала следственно-оперативная группа, изъявшая оружие для экспертизы, которая показала, что это кустарно переделанный пистолет «RETAY S2022-О» калибра 9 мм.

Также сообщается, что в настоящее время нарушителя отпустили, но в отношении него могут завести уголовное дело.

Ранее в Иркутской области гонщик на Toyota Chaser влетел в толпу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами