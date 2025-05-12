В Москве задержали бойца ММА с пистолетом в Cadillac Escalade

В Москве задержали бойца ММА Аллахвердяна с переделанным пистолетом, который нашли в Cadillac Escalade. Об этом сообщает Sport Baza.

«В ночь на 5 мая сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов «Кадиллак-Эскалейд» с номером 007. За рулем внедорожника находился 33-летний Михаил Аллахвердян. При проверке документов сотрудники заметили в салоне машины подозрительную кожаную сумку за водительским креслом», — говорится в сообщении.

Нарушитель сообщил, что в сумке лежат документы, но во время осмотра правоохранитель заметил пистолет. По словам бойца, он нашел оружие на улице и собирался сдать его в полицию. Кроме того, сотрудник ДПС заметил, что у пистолета спилена перегородка и изменен канал ствола.

По информации источника, на место происшествия приехала следственно-оперативная группа, изъявшая оружие для экспертизы, которая показала, что это кустарно переделанный пистолет «RETAY S2022-О» калибра 9 мм.

Также сообщается, что в настоящее время нарушителя отпустили, но в отношении него могут завести уголовное дело.

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