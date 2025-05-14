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В Благовещенске Химера «эпично» взмыл в воздух на Lexus в гонке с ДПС

В Благовещенске рецидивист Химера взлетел над землей на Lexus, спасаясь от ДПС

В Благовещенске задержали гонщика по фамилии Химера, который пролетел над асфальтом, спасаясь от ДПС. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«На перекрестке улиц 50 лет Октября — Амурская на пути гонщика встали коммунальные раскопки. Тормозить было поздно, да и, видимо, не очень хотелось. Красавец — Lexus LS600 — взмыл в воздух, как в «Форсаже», и размотался об асфальт, дорожный знак и бордюр», — говорится в публикации.

Впоследствии выяснилось, что в 2023 году Химера уже нарушал ПДД — он садился за руль в нетрезвом виде. В результате у него забрали водительское удостоверение. Сейчас нарушителя отправили под арест на 14 суток, а его автомобиль увезли на штрафстоянку.

Также сообщалось, что Lexus гонщика в результате «полета» развалился на части.

До этого в Москве лобовое столкновение иномарок парализовало движение транспорта. Skoda и Mitsubishi попали в ДТП на Кутузовском проспекте перед ТТК. Сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали одного водителя. Движение автомобилей в сторону центра города было ограничено и сильно затруднено.

Ранее петербуржцы застряли в пробке из-за грузовика, из которого выгружали 43 тысячи тарелок.

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