В Москве лобовое столкновение иномарок парализовало движение транспорта

В Москве столкнулись две иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Лобовое столкновение Skoda и Mitsubishi произошло на Кутузовском проспекте перед ТТК. Движение в сторону центра ограничено и сильно затруднено», — говорится в сообщении.

По информации источника, сотрудники экстренных медицинских служб госпитализировали одного водителя.

До этого сообщалось, что в Москве фура перевернулась и затруднила движение транспорта. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, как перевернутая фура лежит рядом с проезжей частью. При этом на записи также видно, что коробки, которые перевозил транспорт, разлетелись.

Кроме того, на месте ДТП работали оперативные службы города, а сотрудники правоохранительных органов установили все обстоятельства произошедшего. В районе аварии движение транспорта было затруднено на 400 метров. В дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее в Дагестане скала обвалилась на проезжую часть.