Доля мировых автобрендов в России сократилась в 10 раз

«Автостат»: доля глобальных брендов в РФ сократилась с 69% до 7% за четыре года

На российском авторынке доля глобальных брендов сократилась в 10 раз. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«За последние 4 года доля глобальных брендов (без учета китайских) на российском авторынке сократилась примерно в 10 раз. Если в начале 2021 года на них приходилось 69% рынка, то сейчас лишь 7%», — написал он в своем Telegram-канале.

Целиков добавил, что больше половины рынка (54%) заняли марки из КНР. В какой-то момент их доля даже доходила до 60%. Директор «Автостата» также отметил, что за последнее время растет доля новых брендов, которые создаются специально для отечественного рынка. На данном этапе она составляет 9%.

Эксперт прогнозирует, что в будущем доля локальных брендов будет расти, а китайских — падать.

До этого Целиков заявил, что в России по итогам 2025 года продажи новых автомобилей могут снизиться на 20%.

«Кредиты так и будут дорогими, ставки банков – высокими. «Ждуны» с рынка, наверное, никуда не денутся. Много людей живут в парадигме «только не Китай» – парк автомобилей на 95% состоит из некитайских автомобилей. Каждый двадцатый россиянин пересел на «китайца», но очень многие не хотят на него пересаживаться. Если текущая динамика рынка сохранится до конца года, мы увидим падение минимум на 20%», – сказал эксперт «Известиям».

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