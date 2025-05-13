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В России рекордно упадут продажи новых автомобилей

«Автостат»: продажи новых авто в РФ упадут на 20% в 2025 году
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AP Photo/David Zalubowski

В России по итогам 2025 года продажи новых автомобилей могут снизиться на 20%, сообщают «Известия» со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

«Кредиты так и будут дорогими, ставки банков – высокими. «Ждуны» с рынка, наверное, никуда не денутся. Много людей живут в парадигме «только не Китай» – парк автомобилей на 95% состоит из некитайских автомобилей. Каждый 20-двадцатый россиянин пересел на «китайца», но очень многие не хотят на него пересаживаться. Если текущая динамика рынка сохранится до конца года, мы увидим падение минимум на 20%», – сказал Целиков.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», – сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в России сильно подешевели автомобили KGM.

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