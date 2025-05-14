«Отрасль хотят убить»: эксперты выступили против запрета на иномарки в такси

Закон о локализации автомобилей для таксопарков, запрещающий использование иномарок, станет препятствием для развития рынка, который из легального сектора уйдет в теневой, считает автоэксперт, координатор межрегионального общественного движения «Стоп нелегал», советник профсоюза столичных таксистов Евгений Грэк. В беседе с 360.ru он назвал инициативу «несуразной», заявив, что она направлена на уничтожение отрасли.

Специалист усомнился, что российские таксопарки станут массово пересаживать на отечественные авто, подчеркнув, что их стоимость завышена. Эти меры, по его мнению, выглядят популистскими, а их выполнение будет бесконечно откладываться на потом.

«Вот пока что верится, что хотят окончательно убить отрасль такси, загнать людей в тень. Хотя у нас такси и так 90% рынка, благодаря несуразным законам, которые не вовремя принимаются или вообще не принимаются, из тени как и не выведено», — заявил автоэксперт, добавив, что и те 10% такси, которые работают в легальном секторе, из-за нового правила уйдут в тень.

С тем, что новый закон может привести к росту нелегального рынка такси, согласился председатель Московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов. По его словам, при пробеге 100-120 тысяч километров с российскими машинами начинаются проблемы, а это чревато ростом затрат и простоями. Причем пока не до конца понятно, как будут работать новые меры, так как на сегодняшний день в КоАП не добавили статью с финансовым наказанием за нарушение.

Однако Кодолов призвал не опасаться резкого роста цен на услуги такси – по его мнению, повышение, если и будет, то произойдет плавно.

«Пока говорить о повышении цен на услуги крайне рано, потому что закон еще не вступил в силу, и непонятно, что все-таки будет происходить с автомобилями, которые сейчас работают. Выкинут ли их с линии, либо они будут продолжать работать», — заключил специалист.

Напомним, накануне в России приняли закон о запрете на использование нелокализованных автомобилей для нужд такси. Эксперты предупреждают, что исключение иномарок из таксомоторных парков приведет к росту цен на перевозки — многие перевозчики вынуждены будут покинуть отрасль, а другие уйдут в тень, возродится нелегальный извоз. Подробнее о том, что произойдет с перевозками пассажиров в такси, в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитики предупредили о тяжелых последствиях закона о такси.