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Стало известно, когда начнется рост цен на новые автомобили

Глава РОАД Подщеколдин: цены на автомобили вырастут осенью
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Цены на автомобили в России начнут расти осенью, заявил в интервью «За рулем» президент ассоциации РОАД Алексей Подщеколдин.

«Ситуация со скидками долго не продлится. Плохо не только дилерам. Я не буду говорить за китайских импортеров, но российские автопроизводители точно сегодня не зарабатывают. Работать в минус долго нельзя. Пока распродаются склады, повышения не будет. Но ближе к осени объемы поставок и производства будут сокращены, а цены – вырастут», — сказал Подщеколдин.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в мае упадут на 20%.

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