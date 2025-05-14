Продажи новых автомобилей в мае упадут на 20%

«Авилон»: в мае продажи новых автомобилей на российском рынке упадут на 20%

В России в мае 2025 года продажи новых автомобилей снизятся на 20%, заявил агентству «Автостат» директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Из-за большого количества праздничных дней в мае объем продаж сократится по сравнению с апрелем – более чем на 20% до уровня 75 – 80 тысяч штук», — заявил агентству Тюктеев.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее «Автостат» снизил прогноз продаж новых автомобилей в 2025 году.