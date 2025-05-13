В Москве ДТП с фурой парализовало движение транспорта

В Москве авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На улице Славянский бульвар (в районе дома 7к1) произошел съезд фуры за пределы проезжей части. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации источника, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и уточняют информацию о пострадавших.

Также сообщается, что в районе аварии движение транспорта затруднено на 400 метров. Задняя крайняя правая полоса в сторону центра занята. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области автомобиль врезался в людей около автосервиса. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как синий легковой автомобиль сворачивает с проезжей части и боком врезается в грузовик. От удара транспорт отлетает в мужчин, которые ранее чинили грузовик.

Ранее кот проехался по Краснодару на автомобиле.