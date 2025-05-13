В Москве фура, парализовавшая движение транспорта, попала на видео

В Москве на видео попала перевернувшаяся фура, которая затруднила движение авто

В Москве фура перевернулась и затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«На Кутузовском проспекте, рядом с метро «Славянский бульвар», фура вылетела на газон и тротуар», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, как перевернутая фура лежит рядом с проезжей частью. При этом на записи также видно, что коробки, которые перевозил транспорт, разлетелись.

До этого сообщалось, что на месте ДТП работают оперативные службы города. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и уточняют информацию о пострадавших. В районе аварии движение транспорта затруднено на 400 метров. Задняя крайняя правая полоса в сторону центра занята. В дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

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