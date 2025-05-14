В Госдуме прокомментировали закон о локализации такси

Принятый в России закон о локализации такси может привести к росту цен на такси, заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Есть риск, что со вступлением в силу нового закона доля «теневого» сектора возрастет. Согласно поправкам, самозанятым водителям не придется сразу пересаживаться на отечественные авто. Но рано или поздно агрегаторы должны будут обновить автопарки. И ясно, за чей счет. Это приведет к очередному повышению цен, которые после принятия закона «О такси» уже выросли минимум на 40%», — сказал Миронов.

13 мая стало известно, что Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий требования по локализации к автомобилям, использующимся в такси.

Так, согласно закону, для включения авто в реестр такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

С 2033 года единственным критерием для допуска машин к использованию в такси станет число набранных баллов локализации.

При этом исключение сделали для Калининградской области и Сибирского федерального округа, где требования не будут применяться до 1 марта 2028 года, и для регионов Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года.

До этого в аналитическом центре при правительстве РФ сообщили, что до 500 тысяч водителей будут вынуждены сменить вид деятельности из-за отсутствия возможности заменить личный автомобиль на подходящий под критерии в случае принятия закона «О локализации автомобилей такси».

О том, что произойдет с перевозками пассажиров в такси, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуму внесли проект о штрафах за непредоставление преимущества скорой.