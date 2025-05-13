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Госдума установила требования к происхождению автомобилей такси

Госдума приняла закон о локализации такси в России
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Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий требования по локализации к автомобилям, использующимся в такси. Об этом сообщает ТАСС.

«Согласно принятому закону, для включения авто в реестр такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года», — отмечается в публикации.

С 2033 года единственным критерием для допуска машин к использованию в такси станет число набранных баллов локализации.

Для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока в законе предусмотрены послабления: в Дальневосточном федеральном округе требования по локализации не будут применять до 1 марта 2030 года, в Калининградской области и Сибири — до 1 марта 2028 года.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

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