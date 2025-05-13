Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как кот ехал на автомобиле по Краснодару

В Краснодаре на видео попало, как кот ехал на капоте автомобиля
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Kub Mash»

В Краснодаре кот лежал на капоте движущегося автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Котик поймал дзен на капоте машины в Краснодаре. Добрый кожаный обеспечил ему трансфер по городу», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как рыжий кот лежит на капоте автомобиля, который находится в движении.

До этого сообщалось, что во Владивостоке люди в костюмах Человека-паука толкали автомобиль. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как четыре человека в костюмах толкают белый легковой автомобиль в сопку. Далее на записи видно, как люди в таких же костюмах едут в двух разных машинах по Золотому мосту и сигналят.

Кроме того, в Екатеринбурге водитель Mercedes избил женщину. На кадрах видно, как мужчина кричит и оскорбляет женщину, а после замахивается и выбивает из ее рук телефон, который падает на землю. Нарушитель ударил женщину по лицу и разбил телефон.

Ранее иркутянин поджег авто начальника ГИБДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами