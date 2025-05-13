На видео попало, как кот ехал на автомобиле по Краснодару

В Краснодаре на видео попало, как кот ехал на капоте автомобиля

В Краснодаре кот лежал на капоте движущегося автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Котик поймал дзен на капоте машины в Краснодаре. Добрый кожаный обеспечил ему трансфер по городу», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как рыжий кот лежит на капоте автомобиля, который находится в движении.

До этого сообщалось, что во Владивостоке люди в костюмах Человека-паука толкали автомобиль. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как четыре человека в костюмах толкают белый легковой автомобиль в сопку. Далее на записи видно, как люди в таких же костюмах едут в двух разных машинах по Золотому мосту и сигналят.

Кроме того, в Екатеринбурге водитель Mercedes избил женщину. На кадрах видно, как мужчина кричит и оскорбляет женщину, а после замахивается и выбивает из ее рук телефон, который падает на землю. Нарушитель ударил женщину по лицу и разбил телефон.

Ранее иркутянин поджег авто начальника ГИБДД.