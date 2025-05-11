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В Екатеринбурге водитель Mercedes избил женщину, и это попало на видео

В Екатеринбурге на видео попало, как водитель Mercedes избил женщину на дороге

В Екатеринбурге водитель Mercedes избил женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».

«Бородач на черном Mercedes набросился на девушку, которая перегородила ему дорогу своим автомобилем. Наталья работает в доставке, она приехала к Veer Mall, чтобы забрать заказ. Но как только вышла из машины, на нее с оскорблениями налетел мужик», — говорится в сообщении.

Пострадавшая запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина кричит и оскорбляет женщину, а после замахивается и выбивает из ее рук телефон, который падает на землю.

По информации источника, нарушитель ударил женщину по лицу и разбил телефон. Врачи диагностировали сотрясение мозга. Пострадавшая написала на водителя заявление в полицию.

До этого в Иркутской области задержали организаторов нелегальных гонок после того, как легковой автомобиль въехал в толпу зрителей. В результате наезда на толпу 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Иркутской области гонщик на Toyota Chaser влетел в толпу.

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