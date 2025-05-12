Во Владивостоке на видео попало, как «Человек-паук» спасал автомобиль

Во Владивостоке на видео попало, как люди в костюмах Человека-паука спасали авто

Во Владивостоке люди в костюмах Человека-паука толкали автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке заметили группу «супер-героев» в костюмах Человека-Паука. Молодые люди решили поднять настроение окружающим, устроив необычный перфоманс в городе», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как четыре человека в костюмах толкают белый легковой автомобиль в сопку. Далее на записи видно, как люди в таких же костюмах едут в двух разных машинах по Золотому мосту и сигналят.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге водитель Mercedes избил женщину. На кадрах видно, как мужчина кричит и оскорбляет женщину, а после замахивается и выбивает из ее рук телефон, который падает на землю.

По информации источника, нарушитель ударил женщину по лицу и разбил телефон. Медики диагностировали сотрясение мозга. Пострадавшая написала на водителя черного автомобиля заявление в полицию.

Ранее в Башкирии школьник установил старое кресло на электросамокат и попал на видео.