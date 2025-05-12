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«Поджог из мести»: на видео попало, как иркутянин поджег авто начальника ГИБДД

В Иркутской области на видео попало, как водитель поджег авто начальника ГИБДД
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СУ СК РФ по Иркутской области

В городе Бодайбо Иркутской области мужчина поджег автомобиль начальника ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

«Вечером 4 мая в Бодайбо было совершено резонансное преступление — поджог личного автомобиля начальника Госавтоинспекции. 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил горючей жидкостью припаркованный во дворе жилого дома автомобиль и поджег его», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина поджигает колеса припаркованного автомобиля.

По информации источника, очевидцы успели потушить пожар. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли вещественные доказательства, в том числе с зажигательной смесью, на которой остались отпечатки пальцев подозреваемого. В отношении иркутянина возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении или уничтожении имущества.

По предварительным данным, причиной поджога стала личная обида. Ранее сотрудник ДПС составил в отношении мужчины административный протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Набережных Челнах скорая выронила и переехала пациента.

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