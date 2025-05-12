В Набережных Челнах скорая выронила и переехала пациента

В Татарстане на видео сняли скорую, которая выронила и переехала пациента

В Набережных Челнах 9 мая пациент выпал из автомобиля скорой помощи, которая переехала мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Набережные Челны Онлайн».

«Скорая выронила пациента по пути в больницу и переехала его в Челнах», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что мужчина лежит без сознания на проезжей части, при этом его ноги находятся под автомобилем.

До этого сообщалось, что во Владивостоке Lexus перевернулся после столкновения с Toyota Prius Alpha. Во Владивостоке Lexus перевернулся после столкновения с Toyota Prius Alpha. На кадрах видно, как черный автомобиль выезжает на встречную полосу движения, врезается в Toyota и переворачивается. После произошедшего очевидцы подбегают к Lexus.

Кроме того, в Ростовской области 9 мая Lada Priora сбила мотоциклиста. На кадрах видно, как автомобиль сбивает мотоциклиста, от удара мужчина падает на дорогу, а запчасти от транспорта разлетаются по проезжей части.

Ранее в Татарстане лодка врезалась в легковушку.