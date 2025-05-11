В Ростовской области последние секунды жизни мотоциклиста попали на видео

В Ростовской области на видео попало, как Lada Priora сбила мотоциклиста

В Ростовской области 9 мая Lada Priora сбила мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Авария случилась вчера утром на трассе М-4 у поселка Красный Колос. Мотоциклиста сбила «Лада Приора», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор Lada Priora запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает мотоциклиста, от удара мужчина падает на дорогу, а запчасти от транспорта разлетаются по проезжей части.

В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщили, что 52-летний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Иркутской области автомобиль въехал в толпу людей во время драг-заезда. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль во время гонок въезжает в толпу. На записи также видно, что после произошедшего все зрители бегут на место инцидента. В результате ДТП 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Череповце мужчина напал с ножом на пассажира автобуса.