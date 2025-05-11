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Во Владивостоке Lexus перевернулся после кульбита на проезжей части и попал на видео

В Приморье на видео попало, как Lexus перевернулся после столкновения с Toyota

Во Владивостоке Lexus перевернулся после столкновения с Toyota Prius Alpha. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«ДТП на Гоголя во Владивостоке, в котором перевернулся Lexus, попал на видео. Вот так оказывается легко можно оказаться лежа на крыше, причем универсал особо не пострадал», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черный автомобиль выезжает на встречную полосу движения, врезается в Toyota и переворачивается. После произошедшего очевидцы подбегают к Lexus.

До этого сообщалось, что в Ростовской области 9 мая Lada Priora сбила сбила мотоциклиста. На кадрах видно, как автомобиль сбивает мотоциклиста, от удара мужчина падает на дорогу, а запчасти от транспорта разлетаются по проезжей части. В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщили, что 52-летний водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Татарстане лодка врезалась в легковушку.

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