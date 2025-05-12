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В Башкирии школьник установил старое кресло на электросамокат и попал на видео

В Башкирии на видео попало, как школьник ехал на электросамокате, сидя в кресле

В Башкирии школьник ехал на электросамокате, сидя в старом кресле. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как школьник сидит на старом кресле, которое стоит на электросамокате. При этом транспорт движется по проезжей части. На записи также видно, что рядом с нарушителем едет другой подросток, который, как положено, стоит на самокате.

До этого сообщалось, что в Москве родители школьников, которые проехали на электросамокате толпой, заплатят 100 тысяч рублей.

«В Москве школьники решили прокатиться вчетвером на одном электросамокате. Видео с нарушителями завирусилось, и сервис кикшеринга выписал родителям штраф в 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как четыре школьника едут по тротуару на одном электросамокате.

Кроме того, в Екатеринбурге водитель Mercedes избил женщину.

Ранее калужанин с дорожным знаком на спине выполнял трюки на электросамокате.

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