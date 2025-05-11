Калужанин с дорожным знаком на спине выполнял трюки на электросамокате и попал на видео

В городе Обнинске Калужской области электросамокатчик выполнял опасные трюки на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека едут на электросамокатах, при этом один выполняет трюки и опасные маневры на проезжей части. На записи также видно, что у нарушителя на спине зафиксирован дорожный знак.

До этого сообщалось, что на Сахалине мужчина ножом порезал пять человек и устроил ДТП. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина замахивается ножом на людей, а после — кидает в них урну. Далее на записи видно, что под серым легковым автомобилем лежит человек. При этом водитель ходит вокруг машины и кричит.

По информации источника, в результате ДТП 34-летний прохожий получил травмы, несовместимые с жизнью. После произошедшего водитель выбежал из автомобиля и продолжал угрожать людям ножом, затем — сбежал с места преступления.

Ранее в Иркутской области гонщик на Toyota Chaser влетел в толпу.