Родители школьников, толпой проехавших на электросамокате, получат крупный штраф

В Москве родители толпой проехавших на самокате детей заплатят 100 тысяч рублей

В Москве родители школьников, которые проехали на электросамокате толпой, заплатят 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«В Москве школьники решили прокатиться вчетвером на одном электросамокате. Видео с нарушителями завирусилось, и сервис кикшеринга выписал родителям штраф в 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как четыре школьника едут по тротуару на одном электросамокате.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге водитель Mercedes избил женщину. Пострадавшая запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина кричит и оскорбляет женщину, а после замахивается и выбивает из ее рук телефон, который падает на землю.

По информации источника, нарушитель ударил женщину по лицу и разбил телефон. Медики диагностировали сотрясение мозга. Пострадавшая написала на водителя черного автомобиля заявление в полицию.

Ранее в Иркутской области гонщик на Toyota Chaser влетел в толпу.