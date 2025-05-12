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В Башкирии мужчина выполнил опасные трюки на движущихся авто, и это попало на видео

В Башкирии на видео попало, как мужчина прыгал по движущимся авто

В Башкирии мужчиа прыгал по движущимся автомобилям. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«В Янауле группа молодых людей устроила опасный перформанс на дорогах города. Компания друзей на автомобилях решили устроить каскадерские трюки, перепрыгивая с движущегося авто на движущееся», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру и выложили видео в социальные сети. На кадрах видно, как мужчина перепрыгивает с машины на машину, а также садится на лобовое стекло и крышу автомобиля.

До этого сообщалось, что в городе Обнинске Калужской области электросамокатчик выполнял опасные трюки на проезжей части. Водитель-очевидец запечатлел нарушителя на видео. На кадрах видно, как два человека едут на электросамокатах, при этом один выполняет трюки и опасные маневры на проезжей части. На записи также видно, что у нарушителя на спине зафиксирован дорожный знак.

Кроме того, на Сахалине мужчина ножом порезал пять человек и устроил ДТП.

Ранее в Иркутской области гонщик на Toyota Chaser влетел в толпу.

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