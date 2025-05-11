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В Иркутской области гонщик на Toyota Chaser влетел в толпу, и это попало на видео

Baza: машина влетела в толпу во время драг-заезда в Иркутской области

В Иркутской области автомобиль въехал в толпу людей во время драг-заезда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Ночные покатушки устроили ночью в районе Ангарска. Вплотную к узкой дороге стояли зрители, и, когда 31-летний водитель на «Тойоте-Чейзер» выжал газ и потерял управление, шансов успеть среагировать у людей было немного», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль во время гонок въезжает в толпу. На записи также видно, что после произошедшего все зрители бегут на место инцидента.

По информации источника, в результате ДТП 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: о нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг (ст. 264 и 238 УК).

До этого сообщалось, что в Череповце суд заключил под стражу мужчину, который в автобусе напал с ножом на другого пассажира.

Ранее на Калужском шоссе в Москве загорелся автомобиль, это попало на видео.

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