На видео попало, как сахалинец с ножом порезал пять человек и переехал мужчину на авто

SHOT: пьяный сахалинец переехал мужчину на машине и порезал пять человек ножом

На Сахалине мужчина ножом порезал пять человек и устроил ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«История произошла в городе Корсакове на улице Окружной. Невменяемый 22-летний Евгений схватился за здоровенный тесак и ранил им минимум пять человек у магазина «Пивной рай». Немного помахав лезвием и кинув в мужчин мусоркой, он кинулся к автомобилю», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина замахивается ножом на людей, а после — кидает в них урну. Далее на записи видно, что под серым легковым автомобилем лежит человек. При этом водитель ходит вокруг машины и кричит.

По информации источника, в результате ДТП 34-летний прохожий получил травмы, несовместимые с жизнью. После произошедшего водитель выбежал из автомобиля и продолжал угрожать людям ножом, затем — сбежал с места преступления.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали сахалинца и возбудили уголовное дело. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии опьянения.

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