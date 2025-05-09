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В России ухудшен прогноз по продажам новых машин за 2025 год

«Автостат» снизил прогноз продаж новых автомобилей в 2025 году
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Кирилл Брага/РИА Новости

Продажи новых легковых автомобилей в 2025 году составят от 1,25 млн единиц при пессимистичном сценарии и до 1,4 млн единиц при оптимистичном. Такой прогноз привел в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Чтобы выйти на обозначенный мной оптимистический уровень 1,4 млн штук, нужно продавать все оставшиеся 8 месяцев по 120–140 тысяч. А учетом слабого мая и раскачивающегося июня, и того больше. Пока оптимизм у меня не просматривается», — написал Целиков.

По его мнению, при базовом сценарии развития событий в России будет реализовано 1,33 млн новых легковых автомобилей, что на 15% меньше, чем годом ранее. Пессимистический сценарий подразумевает продажи на уровне 1,25 млн машин.

В апреле 2025 года «Автостат» прогнозировал, что продажи новых легковых автомобилей по итогам года составят 1,49 млн штук при оптимистичном сценарии развития событий, базовый прогноз составлял 1,38 млн машин, негативный — 1,25 млн машин.

Ранее новый Haval F7x подешевел в России до начала продаж.

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