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Снижение продаж автомобилей в России составит до 20% в 2025 году

«Автостат»: продажи автомобилей в России упадут на 5-20% в 2025 году
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 году не превысят 1,5 млн штук, прогнозирует аналитическое агентство «Автостат».

«Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств эксперты полагают, что в 2025 году в России будет продано 1,49 млн новых легковых машин. Поскольку в прошлом году объем рынка составил 1,57 млн единиц, то в позитивном сценарии ожидается снижение на 5%», — отмечается в сообщении агентства.

Согласно базовому прогнозу «Автостата», в России за год будет реализовано 1,38 млн новых легковых машин, что на 12% меньше, чем в 2024-м. Негативный прогноз предполагает падение рынка на 20%, до 1,25 млн машин.

Негативными факторами для российского рынка новых машин в 2025 году являются высокие цены и ожидаемое дальнейшее подорожание машин из-за роста утилизационного сбора, снижение доступности кредитов, высокая инфляция.

Ранее в России подорожал аналог Kia Rio под маркой Solaris.

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