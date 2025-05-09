Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Haval F7x подешевел в России до начала продаж

В России до старта продаж подешевел Haval F7x
close
Haval

Китайский автопроизводитель Haval снизил цены в России на кроссовер F7x нового поколения до начала продаж. Об этом сообщает Motor.ru.

«Фирма Haval предложила прямые скидки в размере 150 тысяч рублей. Дисконт безусловный, то есть не требуется ни оформления кредита, ни сдачи старой машины в трейд-ин. С учетом выгоды новый F7x стал стоить от 3,35 до 3,55 млн рублей», — отмечается в публикации.

Автомобиль Haval F7x выпускается на заводе в Тульской области. Начало продаж новинки запланировано на июнь 2025 года. В отличие от обычного F7, его модификация F7x с купеобразным кузовом будет доступна только в богато оснащенных комплектациях и с полным приводом. Автомобиль оснащается турбомотором 2.0 мощностью 192 л.с.

Ранее Toyota спрогнозировала потерю 21% прибыли из-за пошлин Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами