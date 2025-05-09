Haval F7x подешевел в России до начала продаж

Китайский автопроизводитель Haval снизил цены в России на кроссовер F7x нового поколения до начала продаж. Об этом сообщает Motor.ru.

«Фирма Haval предложила прямые скидки в размере 150 тысяч рублей. Дисконт безусловный, то есть не требуется ни оформления кредита, ни сдачи старой машины в трейд-ин. С учетом выгоды новый F7x стал стоить от 3,35 до 3,55 млн рублей», — отмечается в публикации.

Автомобиль Haval F7x выпускается на заводе в Тульской области. Начало продаж новинки запланировано на июнь 2025 года. В отличие от обычного F7, его модификация F7x с купеобразным кузовом будет доступна только в богато оснащенных комплектациях и с полным приводом. Автомобиль оснащается турбомотором 2.0 мощностью 192 л.с.

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